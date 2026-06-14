Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От первого места к нулю: Лазурный Берег Франции лишился денег россиян из-за виз и санкций

Поток российских туристов на Лазурный берег Франции практически сошёл на нет. Об этом заявил РИА «Новости» генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Источник: Life.ru

Раньше, до пандемии и введения санкций, россияне занимали первое место в туристической отрасли региона.

«На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез», — сказал дипломат.

По его словам, отток обусловлен общей политической обстановкой, визовыми барьерами, санкциями против российских банков, дорогими авиабилетами и ограничениями для граждан РФ при покупке дорогостоящих товаров.

Кстати, сейчас Евросоюз прорабатывает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, сообщили в ЕК. За последние пять лет количество выдаваемых виз россиянам сократилось в разы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше