От первого места к нулю: Лазурный Берег Франции лишился денег россиян из-за виз и санкций

Раньше, до пандемии и введения санкций, россияне занимали первое место в туристической отрасли региона.
«На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез», — сказал дипломат.
По его словам, отток обусловлен общей политической обстановкой, визовыми барьерами, санкциями против российских банков, дорогими авиабилетами и ограничениями для граждан РФ при покупке дорогостоящих товаров.
Кстати, сейчас Евросоюз прорабатывает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, сообщили в ЕК. За последние пять лет количество выдаваемых виз россиянам сократилось в разы.
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