МЧС Беларуси предупредило об опасностях погоды 14 июня, сказав, к чему готовится

Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны повреждения и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Надо быть готовыми к возникновению лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.