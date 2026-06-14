МЧС Беларуси предупредило об опасностях погоды 14 июня, сказав, к чему готовится

Белорусские спасатели предупредили, об опасностях ненастной воскресной погоды 14 июня.
В этот день будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Но при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Днем ожидается от 14 до 20 тепла, а по юго-востоку до 22.
Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны повреждения и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Надо быть готовыми к возникновению лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда именно в Беларусь вернется жара на неделе с 15 по 21 июня: «Жара +30 после затяжных ливней с градом».
Еще рассказали, что в Беларуси пошли первые лисички, их уже продают в Минске.