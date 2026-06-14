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В Омской области в объектив попал редкий хомяк

Его заснял на видео подписчик Управления по охране животного мира Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Управление по охране животного мира Омской области поделилось на своей странице «ВКонтакте» редкими кадрами. Подписчик группы Анатолий Гречин заснял на видео редкого зверя, кадры пополнили постоянную рубрику ведомства. В объектив его камеры попал обладатель сурового нрава и внушительных запасов — дикий хомяк-карбыш.

Несмотря на внешнюю пушистость и некоторое сходство с домашним питомцем, этот зверь заметно крупнее своих одомашненных родственников. Его отличает эффектный трехцветный окрас, сочетающий черные, рыжие и белые участки шерсти. Специалисты характеризуют карбыша как агрессивного и наглого грызуна, который не боится человека и заслужил прозвище «разбойник» за массовое уничтожение урожая на полях и огородах. При этом зверек — настоящий хозяин сложных подземных сооружений. В своих глубоких норах он способен складывать на зиму до 15 килограммов зерна и овощей, создавая внушительные продовольственные запасы.

В управлении поблагодарили Анатолия за редкое видео: заметить карбыша в дикой природе сложно, а запечатлеть его удается далеко не каждому. Однако в комментариях омичи отметили, что дикий хомяк — зверь не такой уж и редкий. Так, одного представителя этого вида сфотографировали в гаражах на улице Рокоссовского, а его сородичи терроризируют СНТ «Автомобилист», «Элита» и живут на соседних с ними полях.

Ранее «КП-Омск» сообщала, что омские хирурги поставили на ноги пациента с огромной грыжей и больным сердцем.