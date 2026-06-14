В Омской области в объектив попал редкий хомяк

Управление по охране животного мира Омской области поделилось на своей странице «ВКонтакте» редкими кадрами. Подписчик группы Анатолий Гречин заснял на видео редкого зверя, кадры пополнили постоянную рубрику ведомства. В объектив его камеры попал обладатель сурового нрава и внушительных запасов — дикий хомяк-карбыш.
Несмотря на внешнюю пушистость и некоторое сходство с домашним питомцем, этот зверь заметно крупнее своих одомашненных родственников. Его отличает эффектный трехцветный окрас, сочетающий черные, рыжие и белые участки шерсти. Специалисты характеризуют карбыша как агрессивного и наглого грызуна, который не боится человека и заслужил прозвище «разбойник» за массовое уничтожение урожая на полях и огородах. При этом зверек — настоящий хозяин сложных подземных сооружений. В своих глубоких норах он способен складывать на зиму до 15 килограммов зерна и овощей, создавая внушительные продовольственные запасы.
В управлении поблагодарили Анатолия за редкое видео: заметить карбыша в дикой природе сложно, а запечатлеть его удается далеко не каждому. Однако в комментариях омичи отметили, что дикий хомяк — зверь не такой уж и редкий. Так, одного представителя этого вида сфотографировали в гаражах на улице Рокоссовского, а его сородичи терроризируют СНТ «Автомобилист», «Элита» и живут на соседних с ними полях.
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