В Омской области в объектив попал редкий хомяк

В управлении поблагодарили Анатолия за редкое видео: заметить карбыша в дикой природе сложно, а запечатлеть его удается далеко не каждому. Однако в комментариях омичи отметили, что дикий хомяк — зверь не такой уж и редкий. Так, одного представителя этого вида сфотографировали в гаражах на улице Рокоссовского, а его сородичи терроризируют СНТ «Автомобилист», «Элита» и живут на соседних с ними полях.