Стало известно, куда могут устроиться подростки в летние каникулы

Работодатели редко нанимают несовершеннолетних, поэтому и мест, где они могут работать, не так уж много. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik кадровый эксперт Илья Варакин.
Эксперт подчеркнул, что наибольших успехов добились платформенные сервисы доставки. Их модель предполагает, что курьеры работают через приложение, без официального трудоустройства, но с гибким графиком, свободой от начальника и возможностью высокого заработка.
Молодые люди до 18 лет обычно работают в летних лагерях, общепите, клининге, а также помогают убирать в загородных домах и ухаживать за больными, перечислил Варакин.
«Если очень сильно постараться, то в любом бизнесе можно найти место, где можно применить труд несовершеннолетних. Но за ними должен быть закреплен обязательно куратор, потому что их адаптация сильно отличается от адаптации людей взрослых. Также у них должен быть особый режим оформления и режим труда», — подчеркнул он.
Эксперт напомнил о важности официального оформления, где в договоре должны быть указаны условия, зарплата и график. Варакин также посоветовал подросткам искать вакансии, предполагающие коллективную работу, а не индивидуальную, например, когда в магазине требуется несколько консультантов.
Ранее стало известно, что 62% подростков в России боятся не найти работу и жить без денег.
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