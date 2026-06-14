Стало известно, куда могут устроиться подростки в летние каникулы

«Если очень сильно постараться, то в любом бизнесе можно найти место, где можно применить труд несовершеннолетних. Но за ними должен быть закреплен обязательно куратор, потому что их адаптация сильно отличается от адаптации людей взрослых. Также у них должен быть особый режим оформления и режим труда», — подчеркнул он.