В центральном парке Ростова появился бесплатный Wi-Fi

По его словам, для обеспечения стабильного и уверенного сигнала в самых посещаемых местах отдыха специалисты смонтировали десять точек с Wi-Fi-оборудованием. Высокоскоростной интернет теперь доступен на центральных прогулочных аллеях, возле главной эстрады, на смотровой площадке, а также в зоне с аттракционами. Подключиться к сети под названием «MTS FREE» может любой посетитель после прохождения короткой процедуры авторизации.