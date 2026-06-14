Софья Дьякова: «Гилязовой негде тренироваться в Челнах, там 25-метровый бассейн»

«Если на Первенстве Европы увижу своих подружек из Италии и Великобритании, то будет интересно научить их татарскому языку».
— Софья, мы с тобой крайнее большое интервью делали в декабре 2024 года. Наблюдая за тобой эти полтора года, отмечаю, что ты сильно изменилась — стала проще и легче относиться к результату. Так ли это?
— Да, вы 100 процентов правы. В этом аспекте я сделала большой буст после первого моего чемпионата мира. Мое представление о международных соревнованиях полностью поменялось в лучшую сторону. Вспоминаю, тогда перед первым финалом на чемпионате мира я сидела и тряслась. Днём, когда я обычно сплю перед дистанцией, я вообще не спала, просто смотрела в потолок. Но даже при этих факторах я проплыла хорошо.
Именно после того момента начала намного проще относиться к соревнованиям: поняла, что финал чемпионата мира — это не что-то неизвестное, не что-то из другой вселенной. Это всё рядом, всё возможно.
— Тогда же, после Будапешта, ты говорила, что на европейских турнирах все веселятся в кулруме, в России серьезные. За два года что-то поменялось?
— Всё так же. Это, скажем, российская фишка. По моим наблюдениям, есть единичные случаи — те, кто начал ездить на международные соревнования, видят, какая разница, и начали применять этот позитив в кулруме только сами с собой. Остальные — те, кто не был на международной арене, считают, что нормально быть серьезным. И, возможно, кому-то это и правда помогает настроиться. Но сравнивая с европейскими стартами, чемпионатами мира, конечно, у нас отличается подход. Но при этом отмечу, насколько я знаю, у парней на спине и у брассистов более позитивная атмосфера. В целом, парни легче к этому относятся, у них покрепче нервы, чем у женщин.
— С 2024 года кто-то из иностранных соперниц писал тебе в личные сообщения? Может, подписались на тебя — например, эти Ледеки?
— К сожалению, Ледеки мне не писала. Однако на первенстве Европы я подружилась с итальянками, с девчонками из Великобритании — теми, кто плыл на моей дистанции. Они очень позитивные. Потом встретились с ними и на чемпионате мира, и на первенстве мира, поддерживаем связь, подписаны друг на друга.
Я лично не заметила от них никакой зависти, каких-то коварств — порезать гидраки или еще что-то. Ничего такого не было. С девчонками моего возраста контактирую отлично, а вот из других стран и постарше — Ледеки, Макинтош, пока не представилась возможность.
— Когда приедешь в августе в Париж на чемпионат Европы — поговоришь с кем-то в кулруме?
— На чемпионате мира в Сингапуре я плыла в утреннем заплыве с Ледеки. У меня есть такое, что я всегда переживаю, что могу опоздать, поэтому прихожу чуточку заранее. В России обычно все появляются в предстартовой комнате за 20−25 минут до начала, на международных турнирах — за 10−15 минут.
А я люблю посидеть перед заплывом, подумать. Соответственно, я прихожу в кулрум, а мой заплыв полностью пустой. К этому моменту еще никто из девчонок не пришел. Я сажусь на свое место, ожидаю. И слышу, заходит второй человек в эту комнату. И в мою сторону: «Хэллоу». Это была Ледеки.
Оборачиваюсь и понимаю, что в этой комнате только я. И думаю — мне, не мне. Мы перекинулись с ней парой слов — как дела, и всё. Она начала тоже готовиться к заплыву. Но меня удивило, что она пришла так рано и тем более со мной заговорила. Честно, это немного разрядило атмосферу, потому что всё равно даже перед предварительным заплывом на чемпионате мира я немного волновалась. Это единственный близкий контакт у меня с ней случился за последние старты.
— Про чемпионат России. Ты плыла здесь только 400 вольным, потому что сдавала ЕГЭ. Расскажи, как прошли экзамены? И тяжелее ли это, чем плыть на турнире?
— Меня тут как-то спросили, что тяжелее: финал чемпионата мира или ЕГЭ? Я с радостью ответила, конечно, финал чемпионата мира. Потому что, если вспомнить Будапешт, мой первый чемпионат мира, насколько он мне морально тяжело дался. Это был первый финал вообще на этих соревнованиях, я сразу попала. Казалось бы, на меня никаких ставок не было, я должна открывать эти соревнования, заряжать свою команду. И если сравнивать, то ЕГЭ — это вообще пустяки по сравнению с финалом чемпионата мира.
Конечно, это немного разные нагрузки. Но для университета я прохожу по Играм БРИКС — могу поступить в спортивный вуз без вступительных экзаменов. Мне надо написать только на порог русский и сдать базовую математику, и всё. Для меня это не так волнительно. Но, допустим, я наблюдала за своими ребятами, с которыми я сдавала, одноклассниками — насколько всё-таки ЕГЭ для учеников какой-то стресс.
Я тоже раньше так думала про чемпионат мира и Олимпийские игры. И когда ты это проходишь, понимаешь, что это вообще не так страшно. И я думаю, с ЕГЭ у всех ребят, кто так думал, то же самое. Они вот написали такие: «Фух, это вообще легко!». Это всё прошло, 4 часа, и мы свободны.
— Про твой заплыв на 400 метров. Было видно, что первые 300 метров было тяжело. И по твоему кивку головой на финише было понятно, что не всё получилось. Так ли это?
— На самом деле заплыв прошел тяжеловато. Я не буду это скрывать. Я думаю, что повлиял, конечно, и психологический фон: сдавала ЕГЭ, нужно было тоже постараться, чтобы его сдать. Всё-таки я школу нечасто посещаю, если быть честным. Но, конечно, на последнем полтиннике я отдала душу, потому что видела глазами соперницу, с которой плыву рядом, видела глазами трибуны и слышала их, что самое главное.
Обычно я никогда не слышу, когда плыву здесь. В этот раз, мне кажется, я слышала громче всех всё. Эта победа была важна больше не для меня, а для тех, кто пришёл — потому что Татарстан, потому что золото.
— Плакаты в свою честь видела?
— Все видела. На протяжении шести дней ко мне подходили, спрашивали: «Софья, когда вы плывете? Мы уже нарисовали плакаты». Я говорю: «Ждите последний день». Они очень нетерпеливые дети, они хотят всё и сразу.
И всё-таки дождались. Очень благодарна, что пришли поболеть. Каждый раз, когда чемпионат России в Казани, у меня такое ощущение, будто с каждым разом всё больше и больше народу приходит за меня поболеть. Всё громче и громче я их слышу, это очень сильно греет душу.
Фото: minsport.tatarstan.ru.
— Ралина Гилязова выиграла 50 метров брассом. Теперь она тоже едет в Париж. Это круто же?
— Это безумно круто. Я смотрела заплыв, я кричала, я болела. У меня было такое ощущение, будто она летела над водой, будто она вообще не в воде. И тот результат, который она показала, заслужен. Я с ней жила на сборах, на турнирах, и то, насколько она отдается процессу, это похвально. Она заслуживает этот результат на тысячу процентов. И я очень рада, что наконец-то она показала результат, которого она реально достойна.
— Нам многие пловцы рассказывали про новинки базы «Озеро Круглое», про кинотеатр и игровую зону. Ходишь ли ты туда?
— Честно говоря, я нечасто бываю на «Круглом». И если я там, то ни разу не была в кинотеатре и в этой компьютерной комнате. Мое свободное время — либо восстановление, либо это учеба. То есть до ЕГЭ — это был английский. На время подготовки к государственным экзаменам я английский приостановила. Сейчас хочу заняться им вновь.
Вы вот меня спрашивали, буду ли я с кем-то из иностранок разговаривать и шутить, но надо сначала английский подучить, чтобы их шутки понимать. А то «Hello, Hello» ты понимаешь, а какие-нибудь там шутки — это надо, конечно, учить и учить английский ещё, чтоб тебя правильно поняли.
— А может быть, по-татарски, Софья?
— Кстати говоря, я, возможно, сейчас поеду на Первенство Европы. Если я увижу своих подружек из Италии, Великобритании, то думаю, это будет интересно их научить татарскому языку. Мне кажется, они даже в целом не в курсе, что такой язык существует. Я их обучу этому.
«Мазепин нас собрал в первый день и сказал, что делает всё, чтобы на ЧЕ поехали с символикой».
— Я знаю, ты в новогодние праздники бывала в Корее. А в этом году удалось ли съездить?
— В этот раз я очень соскучилась по теплу, по воде, морюшку, поэтому полетела в Дубай с семьей. Там провела прекрасные новогодние выходные. При этом хочу отметить, я плавала каждый день. Я плавала даже 1 января — в свой день рождения. Я не переставала тренироваться даже на новогодние праздники. Первого января тренировочка была спокойно сделана. Побывали в зоопарке, Бурдж-Халифе, шоппинг, всё идеально. А по поводу Кореи — там тяжелые, долгие перелеты. И с учётом моего короткого промежутка времени на отдыхе, условно неделя, и тратить двое суток на дорогу, это очень много. Я ценю каждый час на своем отдыхе.
Когда дадут недели две хотя бы, тогда полечу. Вот в августе у меня чемпионат Европы, потом Спартакиада, и там будет, наверное, тоже где-то неделька. Я вообще думаю остаться в Казани или съездить, допустим, в Нижний Новгород. Потому что очень мало отдыха, и тратить его на перелеты неразумно. Я и так налетаюсь — в Германию, в Париж. Нужно ценить время на земле, скажем так.
— Тебе 1 января исполнилось 18 лет. Что изменилось по сравнению с подростковым возрастом?
— За последние пару лет абсолютно ничего. У меня сохранились те же жизненные принципы морали, мое поведение: как я к чему отношусь. Как минимум, я этого не замечала, возможно, моя семья это заметит.
— Где встретила новость о том, что российским «водникам» вернули флаг и гимн?
— Я, скорее всего, была в Казани. Мне эту новость рассказала тренер Светлана Чепик после тренировки. Конечно, на душе стало очень хорошо, очень легко. Тем более, что через пару дней у нас был Кубок России — отбор на первенство и чемпионат Европы. Это послужило дополнительной мотивацией. Пришло понимание, что ты отбираешься за свою страну.
На прошлых соревнованиях я прямо ощущала этот дух России — когда сидишь, поддерживаешь. А когда тебе говорят, что нам даже нельзя хлопать за своих, немножко меняется восприятие турнира. Сейчас, после решения World Aquatics, стало очень приятно на душе, и есть понимание, что нужно работать еще сильнее, надо еще быстрее плыть, чтобы оправдать ожидания страны.
— Но при этом на чемпионате Европы будет нейтральный статус. Как это для себя внутри приняли?
— В первый день нас собрал Дмитрий Аркадьевич Мазепин и сказал, что делает все возможное, чтобы вернуть нам флаг и гимн на европейском чемпионате. Попросил нас не терять веру, что мы поедем на турнир со своей символикой. Мое дело — верить и надеяться, что мы поедем с флагом и гимном. Но я уверена, что наши спортсмены — безумные профессионалы. Даже если это будет нейтральный флаг, это никак не повлияет на наши результаты. Мы приехали, будем делать наше дело.
Фото: russwimming.ru.
— Перед заходом в ДВВС сегодня встретил Эрика Акчурина — вице-президента Федерации плавания Республики Татарстан. Он был доволен — не каждый год три человека попадают в сборную на чемпионат Европы. Это же круто?
— А вы не думали, почему Казань называют столицей плавания, а у нас всего три человека едет на чемпионат Европы? Это же не просто так. Я знаю, что Ралине Гилязовой негде тренироваться в Набережных Челнах. У них 25-метровый бассейн, когда она выступает на 50 метров — не имеет смысла там плавать. Насколько я знаю, она 24/7 зависает на «Круглом». Андрей Минаков тоже зависает постоянно на подмосковной базе. Он не тренируется с казанским специалистом. Я тоже постоянно нахожусь на сборах, потому что мне негде плавать. Сколько мы добиваемся, чтобы я тренировалась в ДВВС — меня все кормят завтраками.
Если бы у нас была хорошая база для спортсменов из Татарстана, которые выступают на международном уровне, и им бы предоставлялись хорошие условия, то, соответственно, и народу бы больше ездило на тот же чемпионат Европы. Это все решаемо, но почему-то этим не занимаются. То, что у нас едут три человека — круто. Но это явно не заслуги бассейнов Казани. Все это мы натренировали на сборах в других городах.
— Почему? Не разрешают на официальном уровне?
— Этот вопрос мы поднимаем уже пару лет. Пару месяцев назад мне сказали, что все, я могу здесь тренироваться, мне купят абонемент. Но я плаваю с Ярославом Соколовским, тоже представителем Республики Татарстан, но ему абонемент не сделали.
Поэтому сначала тренеру нужно посмотреть за моей тренировкой в ДВВС, потом ехать тренировать его в другом бассейне, тоже как бы не вариант. После Кубка я тренируюсь в «Оргсинтезе» — хороший бассейн, прекрасный директор. Приютили меня туда. В целом, мне есть где тренироваться — стабильно утром и вечером. Но Ралине, конечно, тяжело приходится в Набережных Челнах, она постоянно на сборе, как я знаю, дома редко бывает.
— Вернемся к началу разговора. Ты говорила, что чемпионат Европы повлиял на твое восприятие. А что-то еще кроме результата на это повлияло? Возможно, работала с психологом?
— Честно скажу, с психологом не работаю, хотя задумываюсь над этим очень долго. Спортивный психолог, если он хороший, думаю, может дать буст в результатах, но проблема в том, что нужно его найти, хорошего.
То есть, если без психолога, допустим, ты средний, у тебя стабильно все, а если попадется, допустим, некачественный специалист, то он будет делать хуже. Я пока не могу доверять кому-то, и в целом я не думаю, что у меня есть какие-то большие проблемы с головой. Что мне прям срочно нужно будет с этим работать. Если как бы найду хорошего специалиста, то почему бы и нет? Но пока как бы я этим вопросом не занимаюсь.
— В 2024 году ты говорила, что у тебя был запрет на соцсети на полгода. Как сейчас с ними обстоят дела?
— Ну, я не скажу, что у меня даже был какой-то запрет. В целом, я ничего себе не запрещаю в этом плане. Ни соцсети, ни какую-то шоколадку. Я считаю, что запрет вызывает еще большее желание. Я это прекрасно понимаю, поэтому никаких запретов у меня нет. Но аскеза, время от времени у меня есть. И сейчас я не скажу, что провожу очень много времени в соцсетях. Надо чем-то заниматься. Сейчас у меня была это учёба. И в целом я в них не так много времени провожу. Возможно, перед соревнованиями возьму — недельки за три. Но это пока только в раздумьях.
— Это помогает тебе? Ты понимаешь, что действительно разгружает?
— Да, честно, разгружает. Не скажу, что прямо на моём примере, но многие, особенно девчонки, они начинают смотреть, что там в интернете: начинают сравнивать себя с этим, кто там красивее, кто кому что дарит, начинают себя принижать очень сильно. И, конечно, этим девчонкам аскеза просто необходима. Не нужно на кого-то опираться, сравнивать себя с кем-то, потому что интернет — это всё равно такое огромное сравнение себя с другими. Это, конечно, очень мешает.
— Какие планы на этот сезон?
— Да, я буду плыть молодежный и взрослый чемпионаты Европы. Между ними будет период восстановления — больше месяца. Это хороший промежуток времени, чтобы восстановиться и снова выйти на пик.
— Какое желание себе запланировала после чемпионата Европы? Например, Мирра Андреева хотела съездить в Диснейленд.
— Ой, интересно. У меня с детства есть мечта — попасть в Париж, увидеть Эйфелеву башню. Но у меня последняя дистанция — 400 метров вольным стилем, в последний день. Поэтому, если вдруг получится возможность увидеть глазком эту Эйфелеву башню, было бы круто. Понятное дело, что я не буду гулять во время соревнований, я туда еду не за этим. Но если мы будем проезжать в бассейн мимо этой Эйфелевой башни, то я буду счастлива. А после чемпионата Европы я не знаю, какое у меня будет желание. Все мои желания они очень амбициозные и нужно время для их выполнения.
— Чемпионат Европы будет проходить в Сент-Дени — не самый благополучный район Парижа. Готова ли ты к тому, что можно увидеть не ту столицу Франции, которая на картинках?
— Честно, я не углублялась в этот вопрос. В любом случае, перед соревнованиями надо будет посмотреть, что как. Наверняка будет проведена беседа по правилам нахождения там. Допустим, в Будапеште нам говорили, что девчонкам ни в коем случае нельзя одним ходить в магазин или куда-то гулять. Брали с собой всегда парней, кушали тоже за столом с другими парнями, ни в коем случае по одному.
Я думаю, что и на чемпионате Европы у нас будет та же ситуация, мы не должны разделяться ни в коем случае. Я ни разу не видела никакого примера в своей жизни, что к нам как-то плохо относились в других странах. Но на всякий случай надо будет с кем-то ходить. Рассчитывать на то, что мы будем жить с видом на Эйфелеву башню, в пятизвёздочном отеле, вряд ли. Надо немного реалистично на это смотреть.
— Цель на Париж?
— Конечно, хочется приехать с медалями, но самое главное — это улучшать время. Не стоять на месте, улучшать результаты, приближаться и, возможно, бить рекорды. Всё самое лучшее — это всё как у нас поставлено как цель, как задача.