Софья Дьякова: «Гилязовой негде тренироваться в Челнах, там 25-метровый бассейн»

— Ой, интересно. У меня с детства есть мечта — попасть в Париж, увидеть Эйфелеву башню. Но у меня последняя дистанция — 400 метров вольным стилем, в последний день. Поэтому, если вдруг получится возможность увидеть глазком эту Эйфелеву башню, было бы круто. Понятное дело, что я не буду гулять во время соревнований, я туда еду не за этим. Но если мы будем проезжать в бассейн мимо этой Эйфелевой башни, то я буду счастлива. А после чемпионата Европы я не знаю, какое у меня будет желание. Все мои желания они очень амбициозные и нужно время для их выполнения.