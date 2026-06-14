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Пожары на островах у Хабаровска будут контролировать с высоты в 55 метров

Системы видеомониторинга установят в двух местах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Устройства для видеомониторинга ландшафтных пожаров на островах у Хабаровска установят в районе улиц Казачья Гора и Салтыкова-Щедрина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специальные камеры смонтируют на высоте порядка 55 метров. Умная система позволит оперативно выявлять новые возгорания для их оперативной ликвидации.

— Именно с этих ракурсов хорошо просматриваются все островные территории. Устройства с углом поворота 360 градусов подключим к системе ЕДДС города, что позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию, как можно быстрее выявлять очаги возгорания и оперативно их ликвидировать, — отметил директор МКУ «Центр проведения спасательных работ» Алексей Шабловский.

По информации пресс-службы администрации столицы региона, помимо применения высоких технологий продолжится и работа «на земле». Так, в течение всего тёплого сезона на острова к дачникам с рейдами будут выезжать городские спасатели, которые проследят, чтобы люди очищали свои участки от горючего мусора.

Напомним, что 13 июня было зафиксировано загорание сухой растительности на острове Кабельный. После поступления соответствующего сообщения на место незамедлительно направились городские и краевые спасатели на катерах. Позднее, для усиления группировки, к ним присоединились спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России и бойцы СПСЧ.

В результате совместных действий ликвидировано горение травы по фронту на протяжении 3 километров.

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