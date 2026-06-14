В России собираются ввести новую пенсионную программу с господдержкой

Новая пенсионная программа будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Предполагается, что в новой программе не будет такого механизма, но в ее рамках возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.