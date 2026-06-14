В России собираются ввести новую пенсионную программу с господдержкой

В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, которая будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом сообщил «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
По его словам, новая система пенсионных накоплений должна будет финансироваться полностью или в большей степени за счет работодателя, а сотрудник при выходе на работу будет сразу подключаться к системе с правом отказаться от накоплений.
Беляков добавил, что установленная пенсионная программа (УПП) должна стать новым инструментом, с помощью которого можно сформировать дополнительную пенсию для сотрудников.
Новая пенсионная программа будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Предполагается, что в новой программе не будет такого механизма, но в ее рамках возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.
Предположительно по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ, а дальше поступившие денежные средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить их.