В Красноярске новая школа в Тихих Зорях готова на 94%

В Красноярске новая школа в микрорайоне Тихие Зори готова уже на 94% — об этом рассказали в департаменте городского строительства. Буквально через месяц должна состояться приемка объекта, а работу он начнет с 1 сентября. К настоящему времени в нее записаны уже 960 детей.