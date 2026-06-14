В Красноярске новая школа в Тихих Зорях готова на 94%

В Красноярске новая школа в микрорайоне Тихие Зори готова уже на 94% — об этом рассказали в департаменте городского строительства. Буквально через месяц должна состояться приемка объекта, а работу он начнет с 1 сентября. К настоящему времени в нее записаны уже 960 детей.
Внутренние помещения полностью готовы, идет комплектация классов: завозится мебель, лабораторные столы, оборудование.
На пришкольной территории уже появилась детская площадка и полоса препятствий для старших школьников. А также автогородок, где дети смогут изучать правила дорожного движения. В ближайшее подрядчик начнет строительство стадиона и спортивных площадок.