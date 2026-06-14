Омский производитель создал тренажёр для армрестлинга без живого соперника

В Омске разработали тренажёр для армрестлинга, который заменяет живого спарринг-партнёра и снижает риск травм, сообщили в компании «Фитнесс Технологии».
Устройство создавали вместе с обладателем Кубка мира, мастером спорта Григорием Лящуком. Оно имитирует траекторию усилий реального поединка, включая скручивающее движение кисти. Именно эта техника часто решает исход схватки, но раньше отработать её можно было только с живым соперником. Тренажёр позволяет получать нагрузку в разных плоскостях и делать поворот кисти.
Разработка уже заинтересовала профильные федерации и частные клубы. По словам производителя, на российском рынке пока нет аналогов с таким уровнем биомеханической безопасности.
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