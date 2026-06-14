В Красноярске на выходных пропали подростки

Помимо этого. 12 июня ушел из дома по улице 60 лет Образования СССР 16-летний Матвей Романов. Он был одет в темно-синюю футболку с красной эмблемой на груди, черные джинсы, черные кроссовки. Рост 170 см, плотное телосложение, русые волосы, удлиненная челка. На лице веснушки.