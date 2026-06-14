В Красноярске на выходных пропали подростки

В Красноярске пропали подростки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Поиска пропавших детей».
13 июня пропали двое подростков 13 и 15 лет. Они ушли в 18:25 с адреса по улице Партизана Железняка.
13-летний Александр Зинкевич был одет в синюю футболку с принтом на груди, черные шорты, черные тапки, белые носки. Его рост 165 см, плотное телосложение, короткие темные волосы. Имеет косоглазие на левый глаз.
15-летний Александр Попов был одет в красную футбольную майку с числом 38 на спине, черные трико, бирюзовые тапки, черные носки. Рост около 160 см.
Помимо этого. 12 июня ушел из дома по улице 60 лет Образования СССР 16-летний Матвей Романов. Он был одет в темно-синюю футболку с красной эмблемой на груди, черные джинсы, черные кроссовки. Рост 170 см, плотное телосложение, русые волосы, удлиненная челка. На лице веснушки.
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