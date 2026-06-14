Юран развеял слухи об уходе из «СКА-Хабаровск» из-за зарплат

Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что его быстрый уход из «СКА-Хабаровск» якобы был связан с отказом клуба повышать зарплаты новичкам. Тренер назвал эту версию неправдой и заявил, что решение было связано с рекомендациями врачей.