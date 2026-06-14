Юран развеял слухи об уходе из «СКА-Хабаровск» из-за зарплат

Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что его быстрый уход из «СКА-Хабаровск» якобы был связан с отказом клуба повышать зарплаты новичкам. Тренер назвал эту версию неправдой и заявил, что решение было связано с рекомендациями врачей.
«Это абсолютная неправда. Тема даже не затрагивалась», — сказал Юран в интервью «Чемпионату». По словам специалиста, ещё на стадии переговоров он понимал финансовые возможности хабаровского клуба и уважительно относится к его руководству.
Отдельно Юран объяснил, что после небольшой операции врачи рекомендовали ему ближайшие два-три месяца не летать на дальние расстояния. Именно поэтому, по словам тренера, он и обсудил с руководством «СКА-Хабаровск» расторжение контракта.
История с «СКА-Хабаровск» получилась короткой даже по футбольным меркам. О возвращении Юрана в клуб объявили 25 мая, а уже 8 июня стало известно, что он покидает пост главного тренера — спустя всего лишь 15 дней после назначения.
После ухода из хабаровского клуба Юран возглавил екатеринбургский «Урал». Главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Михаил Семёнов.