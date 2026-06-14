В посёлке Советском похоронили останки 14 моряков

На воинском захоронении № 142 в поселке Советский Ленобласти нашли последний приют останки 14 моряков. Об этом пишут СМИ.
Кроме того, захоронили и останки пограничников. Советские воины погибли в августе 1941 года. Их похоронили с воинскими почестями.
Как пишут Spbvedomosti.ru, два батальона 5‑й особой бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота срочно были отправлены из Ораниенбаума к станции Кайслахти (ныне она называется Попово). Их задачей было отражение атак вражеского десанта, высаженного для окружения Выборга. Морпехи сдержали натиск немцев, а потом отошли к поселку Йоханнес (ныне Советский) и обороняли его вместе с воинами 103‑го погранотряда и истребительного батальона. В результате они сорвали замысел немцев по окружению советских войск вокруг Выборга.
На местах боёв поисковые работы вели отряд «Советский патриот», а также приехавшие из разных регионов России участники проекта «Школа поисковика». По солдатскому медальону удалось установить имя пограничника Павла Минакова. Его родственница приехала на церемонию захоронения из Мурманской области. Она рассказала, что боец вырос в семье, в которой было семеро детей. И призналась, что её переполняет гордость потому, что в её семье есть такой герой.