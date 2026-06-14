В посёлке Советском похоронили останки 14 моряков

На местах боёв поисковые работы вели отряд «Советский патриот», а также приехавшие из разных регионов России участники проекта «Школа поисковика». По солдатскому медальону удалось установить имя пограничника Павла Минакова. Его родственница приехала на церемонию захоронения из Мурманской области. Она рассказала, что боец вырос в семье, в которой было семеро детей. И призналась, что её переполняет гордость потому, что в её семье есть такой герой.