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В Геленджике показали уникальную бутылку вина довоенного времени

В музее вина Льва Голицына в Геленджике была представлена редкая находка — бутылка вина, которая прошла через испытания Великой Отечественной войны и последующую эвакуацию.

В музее вина Льва Голицына в Геленджике была представлена редкая находка — бутылка вина, которая прошла через испытания Великой Отечественной войны и последующую эвакуацию.

Старший экскурсовод музея Светлана Арищина в беседе с ИС «Вести» рассказала, что на бутылке можно увидеть номер, написанный мелом. Этот номер, как она отметила, был стандартным обозначением для винных напитков того времени и предназначался для того, чтобы после эвакуации можно было вернуть каждую бутылку в музейную сокровищницу.

"Это [были] вина в бутылках и вина в бочках. На Ялтинской конференции в 1945 году был представлен на стол дегустационный сет, который создавал Павел Новичков — винодел, который эту коллекцию сберег. И были представлены вина Массандры, — сказала Арищина.

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