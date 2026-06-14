В Геленджике показали уникальную бутылку вина довоенного времени

Старший экскурсовод музея Светлана Арищина в беседе с ИС «Вести» рассказала, что на бутылке можно увидеть номер, написанный мелом. Этот номер, как она отметила, был стандартным обозначением для винных напитков того времени и предназначался для того, чтобы после эвакуации можно было вернуть каждую бутылку в музейную сокровищницу.