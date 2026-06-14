«Адская боль»: Ольга Бузова рассказала о самочувствии после операции на ноге

— Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня — это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит. Я стараюсь себя не жалеть, наоборот, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слезы сами идут от боли и беспомощности, — написала Бузова в своем Telegram-канале.