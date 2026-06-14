«Адская боль»: Ольга Бузова рассказала о самочувствии после операции на ноге

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о самочувствии после операции на ноге. По ее словам, боль не проходит даже после уколов обезболивающих.
— Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня — это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит. Я стараюсь себя не жалеть, наоборот, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слезы сами идут от боли и беспомощности, — написала Бузова в своем Telegram-канале.
Она также рекомендовала своим подписчикам быть аккуратными, поскольку получить травму можно в любой момент.
12 июня Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу. В итоге ее увезли из дома на скорой помощи. В больнице артистку экстренно прооперировали. Она рассказала, что падала несколько раз в обморок пока отходила от наркоза.
Пиар-директор артистки Антон Богословский рассказал, что концерт, который должен был пройти 13 июня в Ростове-на-Дону, пришлось перенести на 6 августа.
Ранее в Сети появилась информация, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги.