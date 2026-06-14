В Комсомольске сорвали сдачу «Авангарда» — замглавы минстроя края уволен

Реконструкция «Авангарда» началась ещё в 2021 году. За это время несколько раз менялась проектная и рабочая документация, росла стоимость материалов, а прежний подрядчик так и не выполнил нужный объём работ. Некачественно сделанные работы не принимали и не оплачивали, контракт с подрядчиком расторгли в одностороннем порядке.