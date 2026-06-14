В Комсомольске сорвали сдачу «Авангарда» — замглавы минстроя края уволен

В Комсомольске-на-Амуре не успели сдать стадион «Авангард» ко Дню города, как ранее поручал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Во время рабочей поездки глава региона раскритиковал чиновников, отвечавших за объект, сообщили в правительстве края.
По словам Демешина, поручение по строительству современного, безопасного и качественного стадиона не выполнено. После срыва сроков уволен заместитель министра строительства края, который курировал объект. Выговоры объявлены заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву.
«Стыдно, коллеги. В первую очередь — перед нашими жителями, перед молодёжью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта», — заявил Дмитрий Демешин.
Реконструкция «Авангарда» началась ещё в 2021 году. За это время несколько раз менялась проектная и рабочая документация, росла стоимость материалов, а прежний подрядчик так и не выполнил нужный объём работ. Некачественно сделанные работы не принимали и не оплачивали, контракт с подрядчиком расторгли в одностороннем порядке.
Сейчас для стадиона выбрали нового подрядчика. Контракт с ним должны заключить 15 июня, официальный срок завершения работ — до 30 октября 2026 года. При этом городская администрация взяла на себя более жёсткий ориентир — закончить основные работы до 30 сентября.
На объекте уже укладывают бордюрный камень и тротуарную плитку вдоль западной трибуны, а также исправляют прежние недочёты. Сиденья планируют поставить до конца июня, отделку помещений завершат по новому контракту. Демешин поручил закрепить персональную ответственность за каждый этап строительства и жёстко контролировать нового подрядчика, чтобы история со срывом сроков не повторилась.