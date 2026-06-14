Зашифрованный почерк. Житель Пожвы рисует в китайском стиле

Завод основали ещё в XVIII в.: здесь отливали ядра для войны с Наполеоном, строили первые в России пароходы и паровозы. Однако в 1954 г. он попал в зону затопления Камского водохранилища. И от него остались лишь домна и несколько цехов, где расположились разные учреждения, в том числе музей-библиотека, где Панфилов сейчас работает.