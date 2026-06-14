Аркадий Цареградцев выиграл квалификации Гран-При РДС в Нижнем Новгороде

Однако ситуация поменялась бы в корне, если бы результаты учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят в рамках этапов Российской Дрифт Серии при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior, учитывались в общем зачёте. 14-летний Степан Попов с проездом на 77 баллов мог бы рассчитывать на 21-ю позицию, а вот 12-летний Арсений Цареградцев стал бы абсолютным победителем субботы, опередив даже своего отца. Цареградцев-младший в лучшей попытке проехал на 98 баллов, а за второй проезд получил от судей 95 баллов — это больше, чем 92,5 балла Царя.