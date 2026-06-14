Аркадий Цареградцев выиграл квалификации Гран-При РДС в Нижнем Новгороде

Третий этап RDS GP 2026 года стартовал на трассе «Нижегородское кольцо» 13 июня. Об этом сообщают оргазаторы.
Сильнейшим в квалификации стал действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев. Лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» в лучшей попытке проехал на 98 баллов, чего оказалось достаточно для уверенной победы в субботних сольных проездах. Ближайшим преследователем Царя стал вице-чемпион Гран-При РДС 2023 года Антон Козлов (Carville Racing) с проездом на 97,5 баллов.
Сразу два представителя Takayama Forward Auto набрали по 97 баллов, но Георгий Чивчян опередил Тимофея Добровольского за счёт второй попытки, которая у Гочи оказалась на полбалла лучше, чем у напарника. Два представителя Fresh Racing также обеспечили себе место в ТОП-16 через bye run, поскольку квалифицировавшийся пятым Дамир Идиятулин (96 баллов) и ставший шестым Сергей Кузнецов (95,5 баллов) соперников в ТОП-32 не получили.
В «клуб 90+» попали ещё пять спортсменов. Дмитрий Щербина (Carville Racing) и Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) с проездом на 95 баллов каждый, Илья Попов («Systeme Electric Одержимые Моторспорт») с результатом 94,5 балла, дебютант RDS GP Томми Кайли (Fresh Racing) с лучшей попыткой на 91 балл и Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), набравший 90 баллов ровно.
Однако ситуация поменялась бы в корне, если бы результаты учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят в рамках этапов Российской Дрифт Серии при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior, учитывались в общем зачёте. 14-летний Степан Попов с проездом на 77 баллов мог бы рассчитывать на 21-ю позицию, а вот 12-летний Арсений Цареградцев стал бы абсолютным победителем субботы, опередив даже своего отца. Цареградцев-младший в лучшей попытке проехал на 98 баллов, а за второй проезд получил от судей 95 баллов — это больше, чем 92,5 балла Царя.
Борьба на третьем этапе Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится сегодня, 14 июня, когда на трассе «Нижегородское кольцо» начнутся официальные парные заезды. (16+).