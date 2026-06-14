Три района Ростовской области были атакованы БПЛА ночью

Ночью в трех районах Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.
Дроны уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал господин Слюсарь.
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