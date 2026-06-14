Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три района Ростовской области были атакованы БПЛА ночью

Ночью в трех районах Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

Ночью в трех районах Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

Дроны уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал господин Слюсарь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше