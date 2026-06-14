В России водительские права могут аннулировать по восьми основаниям

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, по каким причинам водительские права могут быть признаны недействительными и аннулированы. Оказывается, срок действия — далеко не единственная причина. Всего насчитывается восемь оснований, которые касаются как национальных, так и международных удостоверений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.