В России водительские права могут аннулировать по восьми основаниям

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, по каким причинам водительские права могут быть признаны недействительными и аннулированы. Оказывается, срок действия — далеко не единственная причина. Всего насчитывается восемь оснований, которые касаются как национальных, так и международных удостоверений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что документ аннулируют, если истёк его срок действия, изменились персональные данные владельца (например, фамилия), либо удостоверение сильно износилось, повреждено или данные на нём невозможно прочитать. Также в число оснований входят выдача прав по поддельным документам или с нарушением установленного порядка.
Ещё одна причина — заявление водителя об утрате или хищении прав. Кроме того, удостоверение перестаёт действовать после выдачи нового документа.
Отдельно в МВД выделили медицинские причины: права аннулируют, если у человека подтвердились противопоказания к управлению автомобилем или ограничения, которые ранее не выявлялись. Последним основанием названо поступление сведений о смерти владельца удостоверения.