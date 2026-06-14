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В России водительские права могут аннулировать по восьми основаниям

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, по каким причинам водительские права могут быть признаны недействительными и аннулированы.

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, по каким причинам водительские права могут быть признаны недействительными и аннулированы. Оказывается, срок действия — далеко не единственная причина. Всего насчитывается восемь оснований, которые касаются как национальных, так и международных удостоверений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что документ аннулируют, если истёк его срок действия, изменились персональные данные владельца (например, фамилия), либо удостоверение сильно износилось, повреждено или данные на нём невозможно прочитать. Также в число оснований входят выдача прав по поддельным документам или с нарушением установленного порядка.

Ещё одна причина — заявление водителя об утрате или хищении прав. Кроме того, удостоверение перестаёт действовать после выдачи нового документа.

Отдельно в МВД выделили медицинские причины: права аннулируют, если у человека подтвердились противопоказания к управлению автомобилем или ограничения, которые ранее не выявлялись. Последним основанием названо поступление сведений о смерти владельца удостоверения.