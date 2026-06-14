Путешественник ВелоВалера назвал самые недооцененные турместа Татарстана

Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказал казанский велопутешественник, доцент Поволжского ГУФКСиТа Валерий Сморчков, известный также как ВелоВалера.
По его словам, туристам стоит обратить внимание на Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Азнакаевский район и территории вдоль границы с Башкортостаном. Среди мест, которые особенно запомнились путешественнику, — Актаныш и Муслюмово.
«Очень сильное впечатление на меня произвел Актаныш. Это регион со своим характером и атмосферой, заметно отличающийся от Казани. Здесь удивительно гостеприимные люди, которые всегда готовы помочь и принять путешественника как своего», — отметил Сморчков.
Собеседник информагентства также рекомендовал посетить Елабугу, Мамадыш, Балтасинский и Сабинский районы. По его мнению, именно там особенно хорошо чувствуется история формирования татарского народа, его культура и традиции, а запад Татарстана интересен уникальным соседством разных народов и культур.
Сильно путешественника впечатлило также Муслюмово. «Когда я туда приехал, у меня возникло ощущение, будто я оказался в небольшом американском провинциальном городке. Чистые улицы, благоустроенная набережная, уютная атмосфера, рестораны — настоящий город-конфетка, о котором мало кто знает за пределами района», — рассказал он.
В 2021 году Сморчков поставил перед собой цель посетить все районы и города Татарстана. За 30 дней он преодолел около 3 тыс. километров на велосипеде. Позднее этот опыт лег в основу проекта «ВелоРТ.РФ», который объединяет велосипедные маршруты по республике и соседним регионам. На сайте опубликованы описания маршрутов, GPS-треки, фотографии и рекомендации для самостоятельных путешествий.