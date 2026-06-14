Путешественник ВелоВалера назвал самые недооцененные турместа Татарстана

В 2021 году Сморчков поставил перед собой цель посетить все районы и города Татарстана. За 30 дней он преодолел около 3 тыс. километров на велосипеде. Позднее этот опыт лег в основу проекта «ВелоРТ.РФ», который объединяет велосипедные маршруты по республике и соседним регионам. На сайте опубликованы описания маршрутов, GPS-треки, фотографии и рекомендации для самостоятельных путешествий.