Путешественник Олег Чегодаев заявил, что нашел «зуб мамонта» в пещере

Амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев заявил, что нашел «зуб мамонта» в одной из пещер Башкирии.
По его словам, на «странный камень» наткнулся проводник, однако сам Олег Чегодаев сразу заявил, что это зуб древнего животного. На всякий случай он показал находку знакомому геологу, и тот проверил ее.
Подписчики в комментариях все же усомнились, что это именно зуб мамонта. Главным аргументом стало то, что мамонт не смог бы пробраться в пещеру. Путешественник обещал записать видео, в котором подробно расскажет о находке.