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Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения

Лантратова помогла бойцу СВО уволиться из армии после ранения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции, контракт которого закончился, уволиться из армии после ранения.

Иван, фамилию которого Лантратова не называет, служил в составе десантного подразделения. Во время выполнения боевых задач он получил ранение, но, несмотря на это, вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.

«После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошел к концу. Он подал рапорт на увольнение, но получил отказ», — написала омбудсмен в своем канале на платформе «Макс».

За помощью к уполномоченному обратилась мать мужчины, тогда аппарат Лантратовой обратился в Минобороны РФ с просьбой проверить ситуацию.

«По итогам проверки Ивана отправили в запас по собственному желанию. Благодарю Минобороны России за оперативную реакцию», — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.