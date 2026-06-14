Ризабек Айтмухан одержал первую победу в международной лиге RAF

Спортсмен выступил на турнире в Сент-Луисе (штат Миссури, США). В рамках полутяжелого веса ему противостоял американец Хайден Зиллмер. По итогам трех раундов Айтмухан оказался сильнее со счетом 6:4. Это его первая победа в RAF.
Казахстанец дебютировал в лиге в апреле и сразу боролся за чемпионский титул в полутяжелом весе, но уступил американцу Кайлу Снайдеру.
Айтмухан — один из лидеров национальной сборной. В 2023 году он стал первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана. В мае 22-летний спортсмен выиграл чемпионат Азии в новой для себя весовой категории — до 125 кг.