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Ризабек Айтмухан одержал первую победу в международной лиге RAF

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан одержал первую победу под эгидой лиги Real American Freestyle (RAF), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен выступил на турнире в Сент-Луисе (штат Миссури, США). В рамках полутяжелого веса ему противостоял американец Хайден Зиллмер. По итогам трех раундов Айтмухан оказался сильнее со счетом 6:4. Это его первая победа в RAF.

Казахстанец дебютировал в лиге в апреле и сразу боролся за чемпионский титул в полутяжелом весе, но уступил американцу Кайлу Снайдеру.

Айтмухан — один из лидеров национальной сборной. В 2023 году он стал первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана. В мае 22-летний спортсмен выиграл чемпионат Азии в новой для себя весовой категории — до 125 кг.

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