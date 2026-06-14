Стало известно, в какое время суток солнце смертельно опасно

Сотрудница центра общественного здоровья одной из подмосковных больниц предупредила, что находиться под прямыми солнечными лучами опасно с 11 утра до 4 часов дня. В этот период ультрафиолет особенно агрессивен. По словам медика, самая экстремальная угроза — тепловой удар, а самое печальное последствие — развитие рака кожи.
«Солнце дает витамин D. Но, к сожалению, риски тоже имеются. Самое экстремальное — тепловой удар, самое печальное — развитие рака кожи», — сказала врач, чьи слова приводит «Радио 1».
Она также предупредила, что ожог легко получить у воды, потому что влажная поверхность отражает лучи. В группе повышенного риска — люди с белой кожей, обилием родинок и дети. Врач советует в опасные часы пользоваться солнцезащитными средствами, носить головные уборы и закрытую одежду.
Таким образом, чтобы избежать серьёзных последствий, лучше планировать прогулки и пляжный отдых на утро или вечер, когда солнце не так активно.