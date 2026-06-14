Стало известно, в какое время суток солнце смертельно опасно

Она также предупредила, что ожог легко получить у воды, потому что влажная поверхность отражает лучи. В группе повышенного риска — люди с белой кожей, обилием родинок и дети. Врач советует в опасные часы пользоваться солнцезащитными средствами, носить головные уборы и закрытую одежду.