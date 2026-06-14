Беглые певцы Макаревич* и Монеточка* выступили «у себя» в Варшаве в День России

Напомним, что Андрей Макаревич* раньше жил в Израиле, но поспешил оттуда уехать, когда в его дом прилетела ракета. Тогда никто из членов его семьи не пострадал, поскольку в момент обстрела их не было дома. После этого случая артист сбежал в Польшу.