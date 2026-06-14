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Беглые певцы Макаревич* и Монеточка* выступили «у себя» в Варшаве в День России

В День России 12 июня на фестивале OUTLOUD OPEN AIR 2026 в Варшаве выступили российские эмигранты, в том числе группа «Машина времени».

Источник: Life.ru

Фронтмен группы, иноагент Андрей Макаревич*, опубликовал фото с концерта, где запечатлён с другими артистами-иноагентами: Борисом Гребенщиковым*, Елизаветой Гырдымовой* (Монеточкой) и другими эмигрантами. Часть зрителей, по его словам, намокла под дождём, но это не испортило впечатлений.

Публикация вызвала споры в сети. Один из пользователей осудил Макаревича* за фразу «у вас в Варшаве».

«Вы определитесь уже. “У вас” — это Израиль или Варшава? Человек вы без родины», — написал комментатор.

Артист ответил, что теперь «у нас» он может сказать о любом месте, где просто находится физически.

Напомним, что Андрей Макаревич* раньше жил в Израиле, но поспешил оттуда уехать, когда в его дом прилетела ракета. Тогда никто из членов его семьи не пострадал, поскольку в момент обстрела их не было дома. После этого случая артист сбежал в Польшу.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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