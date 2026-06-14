В Солнечном округе Хабаровского края в лобовом ДТП пострадали три ребёнка

В Солнечном округе Хабаровского края днём 14 июня произошло серьёзное лобовое столкновение двух автомобилей. В аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, в 12:50 на 17-м километре автодороги «Комсомольск-на-Амуре — рабочий посёлок Солнечный» 32-летняя женщина за рулём «Тойоты Пассо» попыталась объехать внезапно выскочившую на проезжую часть собаку. Манёвр оказался роковым: автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Тойоту Корону Премио» под управлением 71-летнего водителя.
Удар пришёлся по касательной, но последствия оказались тяжёлыми. Травмы получили оба водителя. В салоне «Тойоты Пассо» также находились трое детей — 2018, 2021 и 2024 годов рождения. Все они сидели на заднем сиденье. Как уточнили автоинспекторы, ребёнок 2021 года рождения перевозился без детского удерживающего устройства. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Выяснилась тревожная деталь: 10 июня на эту же женщину-водителя уже составляли административный материал за нарушение правил перевозки детей. Теперь ей предстоит ответить и за последствия сегодняшней аварии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Солнечного округа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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