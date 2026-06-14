В Солнечном округе Хабаровского края в лобовом ДТП пострадали три ребёнка

Удар пришёлся по касательной, но последствия оказались тяжёлыми. Травмы получили оба водителя. В салоне «Тойоты Пассо» также находились трое детей — 2018, 2021 и 2024 годов рождения. Все они сидели на заднем сиденье. Как уточнили автоинспекторы, ребёнок 2021 года рождения перевозился без детского удерживающего устройства. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.