«Донорский светофор горит красным»: Какая группа крови нужна сейчас в Крыму

Главными требованиями к желающим стать донорами являюся российское гражданство и возраст от 18 лет. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Человек также должен быть здоров и телом, и духом. Нельзя сдавать кровь при простуде, ОРВИ или обострении любых заболеваний. Также есть и другие противопоказания — например, после любой операции нужно подождать 4 месяца.