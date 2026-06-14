Нижегородцев просят сохранять спокойствие из-за режима опасности БПЛА

14 июня в Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. СМС с предупреждением поступили жителям региона утром в воскресенье.
В РСЧС призвали граждан сохранять спокойствие. Если будет необходима помощь экстренных служб, следует набрать номер 112.
Отметим, по данным Минобороны России, в ночь на 14 июня атака вражеских дронов была отражена над акваторией Азовского моря и 16 регионами — Нижегородской области в этом списке не было. Силы ПВО обезвредили 249 украинских БПЛА в период с 8 вечера субботы до 7 утра воскресенья.
Напомним, при ДТП с роботом-курьером нижегородцы смогут получить до 500 тысяч рублей.
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