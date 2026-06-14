Аните Цой удалили щитовидную железу с применением радиоактивного йода

— Я почувствовала, что испытывают на себе люди, больные таким страшным заболеванием, как рак, они же тоже облучению подвергают себя. У меня это разовая процедура, а у них это постоянная история. Я понимаю их теперь, потому что мне было так ужасно, — заключила артистка.