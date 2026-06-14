Певице Аните Цой удалили щитовидную железу с применением радиоактивного йода. Она рассказала, что пережила сильнейшие боли, пока лежала в больнице.
— Меня рвало. Я не могла отойти от унитаза. Это очень сложно оказалось. Пять суток я провела просто в агонии. Я каталась и ползала по палате. Мне было так плохо, я вам просто не могу передать, — рассказала Цой в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Она также отметила, что теперь понимает людей, который болеют онкозаболеваниями и проходят лечение.
— Я почувствовала, что испытывают на себе люди, больные таким страшным заболеванием, как рак, они же тоже облучению подвергают себя. У меня это разовая процедура, а у них это постоянная история. Я понимаю их теперь, потому что мне было так ужасно, — заключила артистка.
До этого исполнительница рассказала историю о том, что она и певец Дмитрий Колдун могли стать родственниками. Дядя артистки был знаком с матерью Колдуна. Они собирались жениться, но родственник Цой заболел раком и умер.
В феврале сообщалось, что неизвестные испортили все концертные наряды Аниты Цой перед ее шоу в Кремле. Ущерб оценивался примерно в пять миллионов рублей.