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В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. На восьми заправках в Севастополе 14 июня бензин появится в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«С 10:00 на 8 заправках “АТАН” будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — написал глава региона в своем канале в МАКС.

— АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92).

— АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

— АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra).

— АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra).

— АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92).

— АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92).

— АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

— АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92).

Губернатор подчеркнул, что в сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.

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