В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках

«С 10:00 на 8 заправках “АТАН” будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — написал глава региона в своем канале в МАКС.
— АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92).
— АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
— АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra).
— АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra).
— АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92).
— АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92).
— АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
— АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92).
Губернатор подчеркнул, что в сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.