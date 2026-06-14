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Массовые задержки: жители Башкирии не могут вылететь в Москву и Сочи

В аэропорту «Уфа» массово задерживаются рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Вылет рейса «Победы» в Сочи перенесен с 16:35 на 16:50. Вылеты «Аэрофлота» в Москву сдвинуты: вместо 14:30 — в 18:10, вместо 16:45 на 18:30. Кроме того, задерживаются рейсы в Минеральные Воды и Махачкалу.

С опозданием прибыли борты из Москвы («Аэрофлот») — вместо 22:20 в 00:42, из Санкт-Петербурга («Nordwind Airlines») — вместо 20:35 в 01:27.

Также задерживаются вылеты рейсов из Сочи (вылет перенесен с 15:35 на 16:10), из Москвы (с 13:35 на 16:40 и с 15:50 на 17:15), а также из Горно-Алтайска, Калининграда, Геленджика, Нового Уренгоя и Игарки.

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевшие на Москву четыре БПЛА были сбиты системой ПВО. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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