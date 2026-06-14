Массовые задержки: жители Башкирии не могут вылететь в Москву и Сочи

Также задерживаются вылеты рейсов из Сочи (вылет перенесен с 15:35 на 16:10), из Москвы (с 13:35 на 16:40 и с 15:50 на 17:15), а также из Горно-Алтайска, Калининграда, Геленджика, Нового Уренгоя и Игарки.