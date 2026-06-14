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Ynet: Израилю не нравится будущее соглашение с Ираном, но его никто не слушает

В Израиле недовольны желанием Трампа любой ценой заключить сделку с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Израиль считает будущую сделку США и Ирана плохой, но не может повлиять на переговоры Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным издания, в Израиле опасаются, что намечающиеся договоренности нанесут ущерб его интересам. Один из собеседников портала заявил, что страну фактически не слушают в процессе урегулирования.

«Никто им (соглашением — прим.ред.) не доволен. Мы понимаем, что оно нам не подходит. Тревожно то, что Израиль не может оказывать никакого влияния, его голос не услышан», — заявил источник Ynet.

Другой собеседник портала обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он «подставил» Израиль. По словам источника, страна больше не находится в курсе происходящего и не может ничего изменить.

Ynet отмечает, что раньше Трампа в Иерусалиме воспринимали как политика, который во многом разделяет израильскую оценку иранской угрозы и поддерживает линию максимального давления на Тегеран. Однако сейчас, по оценкам источников портала, приоритеты Вашингтона изменились, а американский лидер стремится заключить сделку с Ираном «любой ценой».

В Израиле также опасаются, что в будущем США могут давить на него, требуя сдержанности в отношении шиитского движения «Хезболлах». По данным Ynet, это может быть связано с желанием Вашингтона не поставить под угрозу соглашение с Тегераном.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над меморандумом. Он включает в себя 14 ключевых положений. Так, стороны рассматривают меры по деэскалации конфликта, возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив, смягчению части ограничительных мер против Ирана и предоставлению ему доступа к средствам, ранее замороженным за рубежом.

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