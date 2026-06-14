В Роспотребнадзоре напомнили красноярцам о коварстве самцов клещей

С начала сезона клещей пострадало уже около 9 тысяч жителей Красноярского края. Клещевым энцефалитом заразилось уже 23 человека. Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора напоминают, что самки клещей могут присасываться к своей жертве на долгий период и их обычно легко заметить. Другое дело — самцы клещей, которым достаточно присосаться буквально на полчаса. При этом, они также могут заразить свою жертву. Поэтому, находясь в лесу, нужно обязательно осматривать друг друга примерно через каждые 20 минут. Особую опасность представляют иксодовые и в промежуточной стадии развития между личинкой и взрослым клещом. Клещи на всех стадиях своего развития могут быть источниками заражения. Нимфы — это одна из стадий развития клеща, размером до 2 миллиметров. Они могут присасываться с конца июня и до конца августа.