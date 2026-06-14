Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лолита рассказала, что прописывает в райдере фразу про Пенсионный фонд

Певица Лолита Милявская рассказала, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд. По ее словам, она это делает, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований.

Певица Лолита Милявская рассказала, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд. По ее словам, она это делает, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований.

— Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет, — рассказала артистка в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что таким образом поступают многие артисты. По ее словам, внимательный организатор всегда переспросит, что означают непонятные требования.

Лолита в попытках бросить курение заработала еще одну необычную, но пагубную привычку: она стала зависима от леденцов. Певица рассказала, что от поставленной вечером на стол тарелки с леденцами наутро остаются только фантики.

Певица также призналась, что страдала от панических атак из-за того, что находилась в состоянии внутреннего конфликта между гиперответственностью и полным безразличием. Она отметила, что именно этот конфликт стал причиной ментальных трудностей, с которыми она до сих пор сталкивается.