Лолита рассказала, что прописывает в райдере фразу про Пенсионный фонд

Певица также призналась, что страдала от панических атак из-за того, что находилась в состоянии внутреннего конфликта между гиперответственностью и полным безразличием. Она отметила, что именно этот конфликт стал причиной ментальных трудностей, с которыми она до сих пор сталкивается.