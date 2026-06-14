Лолита рассказала, что прописывает в райдере фразу про Пенсионный фонд

Певица Лолита Милявская рассказала, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд. По ее словам, она это делает, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований.
— Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет, — рассказала артистка в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что таким образом поступают многие артисты. По ее словам, внимательный организатор всегда переспросит, что означают непонятные требования.
Лолита в попытках бросить курение заработала еще одну необычную, но пагубную привычку: она стала зависима от леденцов. Певица рассказала, что от поставленной вечером на стол тарелки с леденцами наутро остаются только фантики.
Певица также призналась, что страдала от панических атак из-за того, что находилась в состоянии внутреннего конфликта между гиперответственностью и полным безразличием. Она отметила, что именно этот конфликт стал причиной ментальных трудностей, с которыми она до сих пор сталкивается.