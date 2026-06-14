Неприступный для врагов: Севастополь празднует День основания города

Севастополь 14 июня празднует День города. Он был создан как форпост Российского государства на Черном море и всегда считался городом моряков и военных.
С Днем основания города севастопольцев поздравил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что сегодня Севастополь переживает непростые времена и сравнил их с Третьей обороной:
— Но даже под звуки воздушных тревог город остается полным жизни, планов и надежд, — написал Развожаев у себя в соцсетях.
С праздником жителей Севастополя поздравил и глава Крыма. Сергей Аксенов назвал Крым и Севастополь братскими регионами, и напомнил, что Республика Крым всегда готова прийти на помощь Севастополю.
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