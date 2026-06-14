Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 18 — плюс 21 градус, в Подмосковье — плюс 17 — плюс 22 градуса.
«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.