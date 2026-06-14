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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дождь и до плюс 21 градуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 18 — плюс 21 градус, в Подмосковье — плюс 17 — плюс 22 градуса.

«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.