Волгоградцам на скутерах и мопедах грозят крупные штрафы

Летом на дорогах в Волгоградской области появляется большое количество двухколесной техники, а также самокатов, водители которых не всегда соблюдают правила дорожного движения. А юные гонщики, для которых не ведом страх, в последнее время и вовсе стали серьезной проблемой для водителей, пешеходов и сотрудников правопорядка. Однако для управления такой техникой нужны водительские права. В некоторых случаях инспекторы ГИБДД спросят страховку и документ о техосмотре. За нарушения водителям грозят крупные штрафы.