Ученые нашли новый подход к лечению малярии через температуру тела

Ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава рассказал РИА Новости о новом подходе к лечению малярии. Учёные выяснили, что размножение паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина. Исследование проводилось на культивированном возбудителе тропической малярии и на мышиной модели.
«В ходе нашего исследования мы выяснили, что при помещении малярийного паразита в температурную среду ниже обычной температуры тела его размножение подавляется», — заявил эксперт.
По его словам, снижение температуры нарушает процесс проникновения паразита в новые эритроциты, что и останавливает увеличение его численности.
Учёный подчеркнул, что полученные результаты указывают на возможность вспомогательной терапии за счёт контроля температуры тела в сочетании с противомалярийными препаратами. Однако он предостерег: «Результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения является правильное применение противомалярийных препаратов».
Одагава добавил, что для применения гипотермии у пациентов потребуются дальнейшие эксперименты на животных, клинические исследования и строгий контроль жизненно важных функций — давления, пульса, дыхания и сознания.