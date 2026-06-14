Ученые нашли новый подход к лечению малярии через температуру тела

Учёный подчеркнул, что полученные результаты указывают на возможность вспомогательной терапии за счёт контроля температуры тела в сочетании с противомалярийными препаратами. Однако он предостерег: «Результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения является правильное применение противомалярийных препаратов».