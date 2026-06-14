Нижегородский аэропорт ограничил работу 14 июня

В настоящее время с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители компаний-перевозчиков. Ожидающие рейсов граждане могут воспользоваться зарядными стойками для мобильных устройств, подключиться к бесплатному Wi-Fi, посетить комнату матери и ребенка, а также обратиться в круглосуточный медпункт, если появится такая необходимость.