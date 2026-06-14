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Нижегородский аэропорт ограничил работу 14 июня

С пассажирами работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний.

Источник: Живем в Нижнем

14 июня в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени Чкалова.

Подобные ограничения авиаузел объявляет не в первый раз. Обычно это происходит, когда в регионе действует режим беспилотной опасности. Сегодня СМС с таким предупреждением снова разослали жителям региона.

В настоящее время с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители компаний-перевозчиков. Ожидающие рейсов граждане могут воспользоваться зарядными стойками для мобильных устройств, подключиться к бесплатному Wi-Fi, посетить комнату матери и ребенка, а также обратиться в круглосуточный медпункт, если появится такая необходимость.