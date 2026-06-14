Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробка из грузовиков образовались на границе Казахстана с Россией

14 июня 2026 года на пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области наблюдается скопление грузовых транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в КНБ, ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции.

«Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами». КНБ РК.

В ведомстве напомнили, что в Павлодарской области также функционируют международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». В Северо-Казахстанской области функционируют «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

«Кроме того, действует система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату и заранее спланировать время и место пересечения границы. Это способствует снижению нагрузки на пункт пропуска и делает процесс более предсказуемым для перевозчиков. К примеру, средняя пропускная способность пункта “Косак” на выезд составляет около 200−220 грузовых транспортных средств в сутки».

В КНБ просят учитывать текущую ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования через альтернативные направления.

Ранее контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан из Кыргызстана.