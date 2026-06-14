Пробка из грузовиков образовались на границе Казахстана с Россией

Как сообщили в КНБ, ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции.
«Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами». КНБ РК.
В ведомстве напомнили, что в Павлодарской области также функционируют международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». В Северо-Казахстанской области функционируют «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».
«Кроме того, действует система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату и заранее спланировать время и место пересечения границы. Это способствует снижению нагрузки на пункт пропуска и делает процесс более предсказуемым для перевозчиков. К примеру, средняя пропускная способность пункта “Косак” на выезд составляет около 200−220 грузовых транспортных средств в сутки».
В КНБ просят учитывать текущую ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования через альтернативные направления.
Ранее контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан из Кыргызстана.