Пробка из грузовиков образовались на границе Казахстана с Россией

«Кроме того, действует система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату и заранее спланировать время и место пересечения границы. Это способствует снижению нагрузки на пункт пропуска и делает процесс более предсказуемым для перевозчиков. К примеру, средняя пропускная способность пункта “Косак” на выезд составляет около 200−220 грузовых транспортных средств в сутки».