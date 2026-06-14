Исцеление и выздоровление от недугов: священник рассказал, как молитвы Иоанну Кронштадтскому меняют жизни

Священник напомнил, что еще при жизни Иоанн Кронштадтский был наделен даром чудотворения и прозорливости. Его почитали как простые люди, так и знать. Протоирей Дмитрий подчеркнул, что лечит может лечить, а Бог — исцелять душу.