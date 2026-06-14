В Пермь после ремонта вернулся теплоход на подводных крыльях «Восход»

Теплоход на подводных крыльях «Восход» вернулся в Пермь после ремонта в Ленинградской области, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в соцсети.
Сейчас, по словам главы региона, судно полностью соответствует современным стандартам. У него обновлён корпус и все судовые системы, установлен новый главный двигатель. Кроме того, специалисты привели в порядок салон теплохода и заменили кресла.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_582714543_301649», 582714543, 301649, «LI3c26lFT2zfYw2u0xK3wQlLjA»); }());
«“Восход” дошел до нас своим ходом — по Волге и Каме через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, Онежское и Ладожское озера и несколько водохранилищ. Уверен, он станет украшением нашей речной навигации», — добавил губернатор.
Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал, в какие речные круизы из Перми можно отправиться в 2026 году. В этом сезоне пермяков ждут субсидируемые пригородные маршруты и ежедневные прогулочные рейсы на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2», теплоходах «Алмаз», «Москва» и «Ягошиха». Новый катер «Колва» свяжет Перми и Усть-Качку с промежуточной остановкой в Краснокамске. Кроме того, открыт новый маршрут до Пожвы с экскурсией в Кудымкаре. В Перми по-прежнему доступны прогулки по Каме на речном трамвайчике: маршрут занимает полтора часа и позволяет увидеть красоты Перми с палубы.