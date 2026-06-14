В Пермь после ремонта вернулся теплоход на подводных крыльях «Восход»

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал, в какие речные круизы из Перми можно отправиться в 2026 году. В этом сезоне пермяков ждут субсидируемые пригородные маршруты и ежедневные прогулочные рейсы на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2», теплоходах «Алмаз», «Москва» и «Ягошиха». Новый катер «Колва» свяжет Перми и Усть-Качку с промежуточной остановкой в Краснокамске. Кроме того, открыт новый маршрут до Пожвы с экскурсией в Кудымкаре. В Перми по-прежнему доступны прогулки по Каме на речном трамвайчике: маршрут занимает полтора часа и позволяет увидеть красоты Перми с палубы.