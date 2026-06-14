Свердловский омбудсмен поддержала запрет продажи вейпов

— Я бы запретила. Вредно, потому что. Но все равно голосовать будут депутаты, мы их изберем, у них будет свой выбор. Если Госдума разрешила, мы должны посмотреть на это внимательно: может быть, не вмешиваться в людскую жизнь, а может и вмешаться, — высказалась омбудсмен.