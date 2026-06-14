Рейсы в Москву, Екатеринбург и Сочи задерживают из Нижнего Новгорода 14 июня

Рейсы Нижний Новгород — Москва, Нижний Новгород — Екатеринбург и Нижний Новгород — Сочи задерживаются 14 июня. Информация об изменениях в расписании вылетов представлена на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.
Самолет в главный город России должен был вылететь из столицы ПФО в 09:40, но его перенесли на 13:40. Речь идет о рейсе FV-6352.
Борт до Екатеринбурга отправится в полет не в 17:50, как планировалось изначально, а в 20:05. Авиалайнер в Сочи поднимется в воздух в 22:40 вместо 17:25.
Ранее мы писали о том, что нижегородский аэропорт работает с ограничениями. В регионе введен режим опасности БПЛА.
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