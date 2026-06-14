Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поручил оперативно восстановить дом в Нижнекамске после атаки БПЛА

Сейчас эвакуированные жильцы размещены в местном санатории.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей поездки в Нижнекамск осмотрел поврежденный 12 июня украинским БПЛА 12-этажный дом на улице Чабьинская. Ему рассказали, что дрон ударил по верхним этажам в балкон. В тот момент в здании находилось 55 человек. Большая часть после атаки эвакуировались самостоятельно, помощь спасателей понадобилась только пятерым людям. Напомним, что в результате произошедшего пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Что касается расселенных из поврежденного дома жильцов, то часть из них переехала на время к родственникам, а 31 человек получили комнаты в санатории «Шифалы». Минниханов поручил главе Нижнекамска и Нижнекамского района Радмиру Беляеву, а также главе Минстроя Татарстана Марату Айзатуллину оперативно, в кратчайшие сроки восстановить дом и провести в нем капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы республики.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше