После атак ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека, включая ребенка

В городе Грайворон при отражении атаки БПЛА осколочные ранения вчера получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ. В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона был ранен пожарный — он получил слепые осколочные ранения лица и глаз. Бригада «скорой» доставила мужчину в Краснояружскую ЦРБ с перспективой дальнейшего перевода в областную клиническую больницу. Помимо этого за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовик в Красной Яруге. В городской больнице № 2 Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму.