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Жара, грозы, град и сильный ветер ожидаются в Волгограде и области 14 июня

ЦГМС прогнозирует переменчивую погоду с резкими порывами ветра и ливнями.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Волгоградской области стоит приготовиться к настоящим погодным качелям 14 июня. По данным ЦГМС, регион ожидает переменная облачность, повсеместные кратковременные дожди, а местами даже сильные ливни, грозы и град, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Днем воздух прогреется до комфортных +27…+32 градусов, однако в некоторых районах будет чуть прохладнее — столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Но во время гроз его порывы усилятся до 10−14 м/с, а в отдельных точках региона порывы могут достигать 20−25 м/с. Это может создать дискомфорт, поэтому будьте осторожны, особенно находясь рядом с шаткими конструкциями или деревьями.

Кратковременные дожди накроют всю область днем, а в отдельных местах они перерастут в сильные ливни, сопровождаемые грозами и даже градом. Это может создать неудобства и потребовать повышенной внимательности на дорогах и пешеходных переходах.

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