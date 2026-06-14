Жара, грозы, град и сильный ветер ожидаются в Волгограде и области 14 июня

Днем воздух прогреется до комфортных +27…+32 градусов, однако в некоторых районах будет чуть прохладнее — столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Но во время гроз его порывы усилятся до 10−14 м/с, а в отдельных точках региона порывы могут достигать 20−25 м/с. Это может создать дискомфорт, поэтому будьте осторожны, особенно находясь рядом с шаткими конструкциями или деревьями.