Быть выгодным для других или нужным кому-то одному

В вопросах, как ни странно, семьи. Пока мировые правительства упорно продвигают в массы идею, пре дельно четко сформулированную еще во времена Адама и Евы, — «плодитесь и размножайтесь», транснациональные и не только корпорации активно увещевают население забыть про семью и проводить отпущенное время в свое удовольствие.
Каким бы странным это ни казалось, но никакого парадокса здесь на самом деле нет. Экономике банально выгоднее иметь дело с одиноким человеком, нежели с полноценной семьей. И это не досужие измышления. Как подсчитал еще лет десять назад исследователь Цзяньго Лю из Университета Мичигана в США, одинокий холостяк по сравнению с примерным семьянином тратит на треть больше продуктов, наполовину больше электричества и на 60 процентов больше газа. Естественно, что экономически такой товарищ куда как более выгоден.
Но, как водится, это лишь следствие глобального изменения человеческого сознания. В последние 100 лет мы наконец получили возможность оторваться от изматывающего труда, длящегося от рассвета до заката, и смогли заняться чем-то интересным нам лично.
Оказалось, что в мире бесконечно больше способов интересно провести досуг, нежели производство потомства. Поэтому вполне естественно, что немало людей решило воспользоваться такой захватывающей возможностью. Уверен, у каждого найдется такой одинокий знакомый, который с уверенностью расскажет, что семья для него скорее обуза. Ради второй половинки, возможно, придется отказаться от любимого хобби, так как деньги будут уходить на семью. Появятся обязательства, неожиданные траты, ограничения, скандалы…. Вот зачем это все, когда можно продолжать жить одному, оставляя кошелек в целости и сохранности для трат на себя любимого и перебиваясь случайными знакомствами?
Но есть, разумеется, и обратная сторона. Развлекаться и тратить время на себя получится только до тех пор, пока есть силы и здоровье зарабатывать для этого необходимые средства. После вступления в предпенсионный и пенсионный возраст все больше средств начнет уходить на банальное поддержание себя в порядке. И вот только что ты экономический драйвер — и раз! — уже обуза, неспособная поддерживать потребительский и социальный образ жизни.
К сожалению, ситуация в мире снова сдвигается не в лучшую сторону. Глобальные экономические кризисы никак не способствуют расслабленному существованию, заставляя если и не искать вторую работу, то как минимум больше стараться на той, что есть. А это значит, что на заведение отношений в промежутках между трудом остается меньше времени. Впрочем, в такие моменты именно семья и может стать главной опорой, тихой гаванью в бушующем море неурядиц. Поступиться чем-то, конечно, придется, однако это может оказаться куда меньшей ценой по сравнению с возможностью иметь рядом человека, который окажет как минимум психологическую поддержку. Будем надеяться, что кто-то все же сумеет придумать вакцину от эпидемии одиночества, шагающей по планете.