Быть выгодным для других или нужным кому-то одному

К сожалению, ситуация в мире снова сдвигается не в лучшую сторону. Глобальные экономические кризисы никак не способствуют расслабленному существованию, заставляя если и не искать вторую работу, то как минимум больше стараться на той, что есть. А это значит, что на заведение отношений в промежутках между трудом остается меньше времени. Впрочем, в такие моменты именно семья и может стать главной опорой, тихой гаванью в бушующем море неурядиц. Поступиться чем-то, конечно, придется, однако это может оказаться куда меньшей ценой по сравнению с возможностью иметь рядом человека, который окажет как минимум психологическую поддержку. Будем надеяться, что кто-то все же сумеет придумать вакцину от эпидемии одиночества, шагающей по планете.