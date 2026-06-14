Нюта Федермессер о благотворительности и о том, почему завидует Башкирии

«То, что началось в России после развала, падения Советского Союза, и зарождение новой благотворительности, оно тоже тогда началось, тридцать лет назад. И это были либо абсолютно безумные энтузиасты, у которых не было денег, но были идеи, и это мощнейшие люди, которые могут двигать стены. Или это были крупные меценаты-доноры, которые восстанавливали музеи, вкладывались в развитие кино и так далее. За эти тридцать лет благотворительность прошла такой путь от чего-то абсолютного, господи, и так трудно живём, вы тут ещё кому-то помогать, до абсолютной нормы. До негласного понимания, что, если вы вообще никак не вовлечены в благотворительность, ну, это как-то странно. И когда я говорила, что это стало гигиеной, да, это как чистка зубов. Вы даже не замечаете, что это часть вашей каждодневной рутины утром, вечером и после еды. Вы это делаете, это норма жизни, это не подвиг, это вас сопровождает, для вас это не усилие и незаметно. И сегодня стабильность благотворительной организации во многом зависит от того, сколько обычных людей жертвуют в эту организацию очень небольшие суммы. Есть такой термин — рекуррентные платежи, то есть вы подписались на платёж, и с вашей карточки ежемесячно уходит пятьдесят рублей, двадцать пять рублей, сто рублей, у кого-то пятьсот, у кого-то тысяча. Но вот эта копейка позволяет в итоге строиться хоспису, реформироваться интернату, достойно жить семье, где есть ребёнок или взрослый с особенностями развития, с тяжёлым заболеванием. А для общества это стало гигиеной, перестало быть подвигом. Это десятки тысяч, сотни тысяч людей, может быть, уже больше миллиона людей, которые даже при небольших зарплатах становятся регулярными донорами благотворительных организаций. Вот это я имела в виду. То есть как сначала это что-то странное, потом это подвиг, потом это определенного рода пиар, потом это просто модно, а потом это становится нормой жизни. Да, вот мы, слава богу, на этом этапе», — сказала Нюта Федермессер.